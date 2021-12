Restaurante Maritaca, em Trancoso, completa 21 anos e comemora com novo décor

Quando o papo descontraído com a empresária Márcia Taliberti rende, temos a certeza de que a base da redação do Alô Alô Bahia no Alto Verão não poderia ser em outro lugar a não ser em Trancoso. O vilarejo rústico e badalado no Sul da Bahia é residência dela há mais de 20 anos, quando chegou ao local sem grandes pretensões com o marido, o saudoso Luiz Alfredo Taliberti. Ele, corretor, foi motivado pelo potencial que a região já apresentava, e o que era pra ser uma simples visita para conhecer o destino e reencontrar amigos – muitos já investiam em terrenos no local –, em 6 meses virou uma nova casa e uma nova vida.

“O diferencial de Trancoso é esse charme de vila. É muito chique e sem pretensão”, resume. O hi-low, esse sofisticado que é ao mesmo tempo simples, pode ter sido um dos fatores que facilitou a adaptação do casal. Luiz Alfredo seguiu no ramo imobiliário, enquanto Márcia seguiu a sugestão de amigos. Abandonou uma vida super urbana, na memorável Daslu, e apostou na abertura do Maritaca, que segue, há 21 anos, como um dos locais mais disputados do Quadrado. “Um amigo sugeriu que, para que os negócios dessem certo na imobiliária, a gente precisava de um lugar para encontros com os clientes. Nunca havíamos nos envolvido no ramo, fomos aprendendo com o tempo”, conta.

Duas décadas depois, a despretensão segue sendo uma marca registrada do estabelecimento, que preza pela qualidade no preparo e dos insumos, apostando num cardápio leve de saladas, massas, grelhados e pizzas de massa fina e que não compete com os pratos regionais, como as moquecas, tão bem-preparados pelos nativos da própria Trancoso. “Enxergo nossa casa como um clube mesmo, com um menu bem aceito para as noites e onde as pessoas gostam de se encontrar”, avalia, deixando claro que o objetivo inicial do projeto se concretiza diariamente.

Com a pandemia, foram meses de duras restrições e vivendo uma Trancoso que em nada se assemelhava ao destino internacional de sempre. Por isso, Márcia celebra o momento de reabertura, que coincide com os 21 anos da casa, que serão celebrados em 28 de dezembro, com uma repaginada. “Dei uma reformada e pintei da cor original, que é mostarda. Ficou tão bonito!”, se derrete, reforçando a constância da qualidade do restaurante, que o mantém no topo há tanto tempo. Falando em novo ano, a empresária vislumbra um 2022 de grande importância para o turismo do vilarejo e cheio de novidades. E, claro, o Alô Alô Bahia estará in loco pra contar tudo em primeira mão.

