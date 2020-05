Restaurante que 'desliga o freezer à noite' é colocado a venda por R$ 150 mil

Um dos maiores memes do Brasil, o restaurante Pé de Fava, em São Paulo, foi colocado a venda da internet. O local é famoso por ter participado, em outubro do ano passado, do programa "Pesadelo na Cozinha", da Band, onde o dono recebeu um esporro do chef Erick Jacquin.

Na ocasião, Jacquin — que também é um dos jurados do Masterchef Brasil — ficou surpreso ao descobrir que Fábio Lima, dono do local, desligava o freezer à noite para poupar energia. "Você é a vergonha da profissão", disparou o francês, em uma sequência de falas que fez sucesso na internet.

Os interessados no loacl podem comprá-lo no site OLX por R$ 150 mil. O anúncio está em nome do próprio Fábio. Na descrição, ele garante que — apesar das críticas de Jacquin e da pandemia do novo coronavírus — o negócio é bem-sucedido. "Motivo da venda: estou indo para Alagoas cuidar da minha mãe. Mesmo com a pandemia, o restaurante continua lucrativo, sem dívidas, recém-reformado, é só entrar e trabalhar", afirma.