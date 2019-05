Restaurante Tuty por Paty fecha as portas no Corredor da Vitória

Restaurante Tuty por Paty fecha as portas na Vitória (Foto: Reprodução/Instagram)

Mais um restaurante em Salvador irá encerrar suas atividades. Trata-se do Tuty, que funcionou durante 5 anos na Rua Aloísio de Carvalho, no Corredor da Vitória. O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira, através das redes sociais. No comunicado, a seguinte mensagem: “O estabelecimento fecha as portas no dia 14 de maio, terça-feira. Por força do destino e imprevistos, o proprietário decidiu por bem encerrar o atendimento do restaurante”.