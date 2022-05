Restaurante Universitário da Ufba é reaberto em Ondina

Uma boa notícia para os alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba): o Restaurante Universitário Manoel José de Carvalho (RU Ondina) reabriu as portas e voltou a funcionar para almoço e jantar. O espaço funciona das 12h às 14h, e das 17h às 18h.

Diariamente, são ofertadas 1.350 refeições para os estudantes, sendo 750 no almoço e 600 no jantar. Embora esteja aberto ao público pagante, o RU prioriza o atendimento para os alunos que são beneficiários dos auxílios da Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae).

O acesso ao espaço é exclusivo para alunos e é obrigatório estar com o esquema vacinal completo para frequentar. Além disso, é exigido o uso de máscara (exceto na hora de comer).

Quem for bolsista não terá a necessidade de comprovar a vacinação, uma vez que o documento é obrigatório no ato da renovação das bolsas e já fica registrado em sistema. Já estudantes pagantes deverão apresentar o comprovante de vacinação normalmente quando acessarem o RU – o plano é que, futuramente, seja feito um cadastro prévio desses estudantes, para facilitar esse processo.

Pontos fechados

De acordo com a Ufba, estudantes atendidos pelos auxílios da Proae que faziam suas refeições no Ponto de Distribuição de São Lázaro ou no Ponto de Distribuição do Corredor da Vitória deverão, excepcionalmente, fazer as refeições no RU Ondina enquanto os pontos de distribuição – em fase de adequação – não estiverem abertos.

“A Assistência Estudantil é uma política estratégica para a consolidação das ações afirmativas e para o projeto de universidade que a UFBA defende”, afirma a pró-reitora Cássia Maciel.

O atraso na reabertura do RU, segundo a instituição de ensino, ocorreu devido ao tempo previsto em contrato para adequação da nova fornecedora de serviços de alimentação à Ufba.

Auxílio emergencial e ampliação

A Ufba informou ainda que o auxílio-alimentação emergencial, que é pago desde março de 2020, devido à suspensão das atividades presenciais provocada pela pandemia, será mantido até junho de 2022.

A oferta de novas vagas para o serviço de alimentação ocorrerá no semestre 2022.2, condicionada à disponibilidade orçamentária. Casos excepcionais de manutenção auxílio serão objeto de posterior avaliação. Os estudantes interessados devem acompanhar a publicação do edital em www.proae.ufba.br.