Restaurante Universitário da Ufba volta a funcionar nessa sexta após reforma

O Restaurante Universitário da Ufba, no campus de Ondina, será reaberto nessa sexta-feira após manutenção preventiva e corretiva. Foi contratada uma nova empresa, a PRM Serviços de Mão de Obra Especializada Eireli, vencedora da última licitação.

Fechado desde o dia 11 de fevereiro, o RU voltará a funcionar todos os dias, servindo almoço entre 11h e 14h, e jantar, das 17h às 20h. Nos finais de semana e feriados, como já acontecia, o encerramento do jantar ocorrerá uma hora mais cedo, às 19h. O restaurante funciona durante todo o ano, inclusive durante as férias, e só tem interrupção durante o Carnaval.

Os bolsistas do serviço de residência universitária, auxílio-moradia e auxílio-alimentação têm direito à gratuidade nas refeições. Segundo a assessoria da Ufba, pelo novo contrato, o custo de R$ 7,70, no prato de almoço ou jantar, terá valor abaixo do contrato anterior, que era de R$ 10,45 – uma economia de 26%.

Estudantes com matrícula ativa fazem jus ao preço popular de R$ 2,50, e o valor restante, R$ 5,20, será subsidiado pela Ufba. Professores, técnico-administrativos e terceirizados pagam R$ 7,70.

Todos os usuários do RU devem apresentar documento com foto e, no caso dos profissionais, contracheque ou crachá.

Durante a reforma, houve troca de dutos e forro, de portas, ralos, aplicação de rejunte, pinturas, reparo de ar-condicionado, troca de registro e aplicação de tela em janelas. O trabalho foi gerido pela Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai) da Ufba.