Restaurantes baianos são listados entre os 100 melhores do Brasil; veja ranking

Já ciente das polêmicas que listas - ainda mais quando não apenas citam, mas classificam - podem gerar, a Revista Exame adotou a consulta a um júri de 60 críticos e influenciadores da área gastronômica para sua primeira eleição dos 100 melhores restaurantes do Brasil.

Cada convidado indicou dez restaurantes de sua preferência, sem ordem específica, e foram premiados os estabelecimentos que sobreviveram ao dois últimos anos desafiadores, além daqueles que apostam no uso de ingredientes de boa procedência e na criatividade.

Entre os jurados baianos, estão Lílian Brasileiro, do @sopelasobremesa, atualmente residente no Chile; Linda Bezerra, editora-chefe do jornal Correio; e a jornalista Paula Theotonio, sommelier e colunista de vinhos do jornal Correio.

Na lista, aparecem endereços de dez estados brasileiros, além do Distrito Federal, incluindo o baiano Origem, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, no Caminho das Árvores, num excelente 4º lugar, empatado com o Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira, em São Paulo.

Outro restaurante da dupla, o Ori, no Horto Florestal, também é justamente citado na lista, que elenca ainda o Manga Restaurante, dos chefs Dante e Kafe Bassi (acima); o Dona Mariquita, da chef Leila Carreiro; o Amado, de Edinho Engel; o Carvão, do chef Ricardo Silva (abaixo); o Chez Bernard; o La Taperia, do chef Jose Morchon; o Pasta em Casa, do chef Celso Vieira; o Casa de Tereza, de Tereza Paim; e o Fasano Salvador, comandado pelo chef Lomanto Oliveira.

Em 1º lugar, com mais pontos, ficou A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda (abaixo), em São Paulo, seguido do Oteque, dono de duas estrelas Michelin, em 2º lugar. Em 3º, ficou o Maní, da chef Helena Rizzo, jurada do MasterChef.

O D.O.M., de Alex Atala, ficou em 6º, empatado com o Evvai, que ficaram na frente do Charco, do chef Tuca Mezzomo; do uma estrela Michelin Lasai, e do Tanit, do chef catalão Oscar Bosch, todos na 8ª posição.

Outros chefs "celebridades", como Claude Troigros, Erick Jacquin, Paola Carossela e Felipe Bronze também tiveram seus restaurantes citados.

