Restaurantes populares abrirão as portas durante a Semana Santa

Os Restaurantes Populares localizados nos bairros do Comércio e da Liberdade, em Salvador, vão abrir normalmente no feriado da Semana Santa, das 10h às 14h30.

Em celebração, o cardápio desta Sexta-feira da Paixão (10) será especial e terá frigideira de peixe, farofa amarela, feijão, arroz e laranja. A refeição tem um custo simbólico de R$ 1 e é gratuita para crianças de até 5 anos.

Desde o dia 25 de março, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) suspendeu as refeições dentro dos estabelecimentos, para evitar aglomerações e dar um freio ao contágio do novo coronavírus. Desde então, são servidas apenas quentinhas no local.

As duas unidades do Restaurante Popular também funcionamento aos sábados e domingos.