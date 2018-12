Restituição do IR sai amanhã para 7,8 mil contribuintes baianos

A Receita Federal paga nesta segunda (17) o sétimo e último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas deste ano. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As informações sobre o pagamento foram liberadas para os contribuintes desde o último dia 10, mas quem não teve acesso a elas pode consultar a situação pelo site da Receita Federal. Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo para tablets e smartphones.

Quem não apareceu em um dos sete lotes regulares do IR está automaticamente na malha fina do Leão. Clique aqui para ver se seu nome está neste último lote ou qual é sua situação.

Ao todo, serão pagos mais de R$ 319 milhões a 151.248 contribuintes no lote liberado amanhã. Desse total, R$ 193 milhões referem-se ao sétimo lote do IR de 2018, que contemplará 100.690 contribuintes. Na Bahia, serão creditadas restituições para 7.821 contribuintes, totalizando um valor de R$ 15.658.326,45.

Do valor total de restituições, a Receita Federal informou que R$ 127 milhões referem-se aos contribuintes idosos, com mais de 60 anos, ou com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, além daqueles cuja maior de renda seja o magistério.

Depois dos idosos, contribuintes com deficiência física, mental, moléstia grave ou cuja principal fonte de renda seja o magistério, que têm prioridade no recebimento das restituições, recebem os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, se tiverem direito a ela.

A Receita Federal recebeu 29.269.987 declarações do Imposto de Renda dentro do prazo legal neste ano, número acima da expectativa inicial, que era de 28,8 milhões de declarações.

Na Bahia, 30.779 contribuintes ficaram retidos na malha fina. No Brasil, 628 mil contribuintes precisam apresentar algum tipo de esclarecimento a respeito de suas declarações de renda. Quando entram na malha fina, as declarações dos contribuintes ficam retidas para verificação de pendências e eventual correção dos erros. As restituições são pagas somente após a questão ter sido resolvida. Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o “extrato” do IR no site da Receita, no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Após corrigir as inconsistências, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora.