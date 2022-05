Restos mortais de Waldick Soriano são transferidos para Bahia 14 anos após morte no RJ

Os restos mortais do cantor Waldick Soriano, ícone da música brega brasileira, foram transferidos para Caetité, no sudoeste da Bahia, cidade natal do artista. Uma cerimônia na manhã desta sexta-feira (6) foi realizada para marcar o novo sepultamento.

Waldick Soriano morreu em setembro de 2008, aos 75 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer de próstata. A transferência dos restos mortais do artista aconteceu após uma mobilização de fãs. Eles disseram que túmulo onde o corpo dele foi sepultado estava abandonado, e sem receber os devidos cuidados.

As ossadas do pai do cantor e de um sobrinho dele também foram deslocadas para a cidade baiana.

Em seus mais de 40 anos de carreira, a voz marcante de Waldick Soriano marcou gerações.