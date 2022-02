Resultado da lista regular do Sisu será divulgado nesta terça-feira (22)

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será divulgado nesta terça-feira (22). São quase 18.500 vagas na Bahia, em 10 instituições de ensino federais e estaduais. Nos cursos mais disputados, como medicina, direito e as engenharias, a seleção exigiu mais pontuação este ano do que na edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado. Apesar das prévias da nota de corte dos cursos terem sido divulgadas na semana passada, professores ouvidos pela reportagem acreditam que tudo ainda pode mudar.

Até o resultado final ser publicado, a nota de corte – ou seja, a menor nota necessária para ficar entre os selecionados – é atualizada todos os dias no sistema do processo seletivo. O professor de Biologia, Ricardo Faria, leciona em escolas privadas e em cursinhos pré-vestibulares e contou que a maioria dos alunos disse que estava buscando cursos como Medicina, Direito e Engenharia.

“A nota de corte de medicina é bem alta, entre 790 e 800, uma das maiores do país. Direito ficou na faixa de 725 a 735, e Engenharia ficou mais ou menos nessa faixa também. Engenharia Mecânica e Elétrica ficaram um pouco acima de Engenharia Civil, mas o curso com maior nota de corte ainda é Medicina. Essa nota não vai garantir que o aluno vai passar, porque só teremos certeza quando sair o resultado, mas é uma faixa”, disse.

No twitter, surgiram várias queixas e comentários sobre as notas de corte com a hashtag #sisu2022. Em alguns casos, as pontuações foram transformadas em memes, principalmente as de medicina. A Universidade Federal do Amapá (Unifap), por exemplo, exigiu, no mínimo, 918,38 pontos para ingresso no curso. A pressão não desanimou o ansioso Léo Varjão, 19, que disse não ter plano B.

“Assisti as aulas do cursinho, fiz simulados e provas antigas. Eu estou bem ansioso para o resultado, porém, não sei se minha nota será suficiente para passar em medicina na faculdade que eu quero. Acompanhei as notas de corte e fiquei atento a todas as atualizações. Quero medicina. Desde pequeno sempre tive afinidade pela área de saúde”, contou.

Apesar das reclamações, o coordenador pedagógico do Pré-Vestibular Bernoulli, Edmundo Castilho, contou que as notas tiveram reajuste dentro do esperado. Desta vez, ele percebeu que houve maior procura pelos cursos de psicologia, engenharia química e ciência da computação. Em geral, os estudantes consideraram a prova do Enem mais difícil do que a dos anos anteriores, e a pandemia teve efeito sobre os estudos.

“O aluno que conseguiu se adaptar teve rendimento melhor. A aula on-line ajudou quem não podia comparecer pessoalmente e percebemos uma maior organização dos alunos em relação aos estudos. Temos uma psicóloga que faz o planejamento com o estudante e isso o ajuda a ficar mais focado. Os cursos preferidos e as notas de cortes estão dentro da normalidade”, contou.

Na seleção do Sisu de 2021.1, os estudantes aprovados através da ampla concorrência na Ufba tiveram notas iguais ou superiores a 789.8 (medicina), 735.36 (direito), 700.65 (engenharia civil), 726.84 (engenharia elétrica), 733.68 (engenharia química), 734.95 (psicologia), e 727.03 (ciência da computação).

Oportunidades

Os candidatos estão disputando 222 mil vagas em 6.146 cursos, disponíveis em 125 instituições públicas de ensino superior do país. Na Bahia, são 18.489 vagas, disponíveis em 10 instituições.

Maíse Balbino é professora de Produção Textual em nove turmas do Ensino Médio tanto na rede estadual, quando privada. Ela avalia que os estudantes ainda estão sendo impactados pela ausência das aulas presenciais durante a pandemia, visto que muitos alunos ficaram sem um suporte pedagógico. Ele concorda que a atualização das notas ficou dentro do esperado.

“Apesar das notas subirem, em relação ao ano anterior, a diferença foi pouca. Na Universidade Federal da Bahia (Ufba), por exemplo, em 2021, a nota de corte em Medicina foi 794,17, esse ano, em 2022, foi 797,19, em Salvador”, analisa.

O Sisu encerrou as inscrições na última sexta-feira (18). Os candidatos se cadastraram em até duas opções de curso, turno e instituição, levando em consideração a modalidade de concorrência, como sistema universal, lei de cotas ou ações afirmativas, além de ordem de preferência. Os aprovados já podem fazer a matrícula nas faculdades a partir desta quarta-feira (23).

Alternativas

Para quem não conseguiu uma vaga nem tudo está perdido. Até o 8 de março é possível se inscrever na lista de espera do Sisu. Caso algum dos aprovados desista, troque de curso ou esteja impedido de estudar, quem estiver na lista de espera terá uma chance de ficar com a vaga. Alguns cursos têm segunda e terceira chamadas. O estudante precisa acompanhar os comunicados emitidos pelas faculdades. O acesso à lista de espera é feito pelo boletim Sisu.

Outra opção é o Programa Universidade para Todos (ProUni). Ele oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Para concorrer a bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Os candidatos têm até a sexta-feira (25) para fazer a inscrição do ProUni. O resultado da primeira chamada será divulgado em 2 de março. A estudante Heyd Costa, 18 anos, está tentando uma vaga para o curso de Farmácia. “Caso não esteja na primeira chamada, pretendo ficar atenta com as listas de espera e vou me inscrever no ProUni”, afirmou.

Calendário da Ufba:

Pré-matrículas online: 2 a 8 de março

Análise dos documentos: 10 a 18 de março

Reabertura do sistema: 21 a 22 de março

Reanálise dos documentos: 23 a 25 de março

Bloqueio do sistema: 28 de março

Inscrição em componentes curriculares: 29 e 30 de março

Cronograma do Sisu:

Resultado: 22 de fevereiro

Matrículas: 23 de fevereiro a 8 de março

Inscrições na lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

Liberação da lista de espera: 10 de março

Vagas do Sisu na Bahia: