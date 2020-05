Resultado de provas objetivas do concurso da PM será divulgado terça-feira (19)

O resultado provisório doconcurso público para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Bahia, que teve 112.335 inscritos, será publicado na próxima terça-feira (19).

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa na noite desta sexta-feira (15). De acordo com o gestor estadual, os candidatos que participaram da primeira etapa do certame poderão conferir o resultado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

"Conseguimos encontrar uma solução para essa questão. O concurso estava suspenso judicialmente, mas na próxima terça já teremos o resultado provisório. Digo provisório porque é aquela etapa que abre prazo para eventuais questionamentos, para os participantes recorrerem. Depois disso, haverá o resultado final", disse. Já o resultado provisório da prova discursiva será divulgado posteriormente.

De acordo com o edital, os candidatos poderão consultar a lista privisório de classificados e entrar com recurso em até dois dias úteis, contados a partir do dia 20 de maio. O questionamento deve ser feito exclusivamente através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br), que organiza o concurso.

Ao todo, serão disponibilizadas 2,5 mil vagas de nível médio para as duas corporações - sendo mil policiais militares e 250 bombeiros militares, com ingresso em 2020. Os demais serão incorporados ao serviço público apenas em 2021. O candidato aprovado será designado de acordo com a região de classificação - município/sede para o qual se inscreveu.

As provas do concurso da PM e dos bombeiros foram aplicadas no dia 19 de janeiro, em 183 locais, distribuídos entre as cidades de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba.

Ao todo, 30% das vagas ofertadas são reservadas a candidatos que se autodeclararem negros. O certame tem validade de um ano e as convocações irão observar a necessidade da administração pública.

Os candidatos podem acompanhar o andamento das demais fases através do site institucional do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e no Portal do Servidor.