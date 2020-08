Resultados de concursos feitos pela Prefeitura de Salvador são divulgados

A Prefeitura de Salvador os resultados finais dos editais dos concursos realizados em 2019 para 330 vagas em 17 cargos e 12 áreas, nos níveis médio, técnico e superior. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (13) e esses resultados podem ser conferidos no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/concurso.

"Serão reforçados setores importantes da prefeitura, como o de saúde, assistência social, educação, fiscalização, trânsito e transporte, guarda civil e, pela primeira vez, estão sendo criados na administração municipal os cargos de gestor público, médico do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho", comemorou o prefeito ACM Neto.

De acordo com o secretário municipal de Gestão, Thiago Dantas, o Prefeitura tem dois anos para convocar os aprovados, prorrogável por mais dois, após a data da homologação. “Em função do decreto federal que proíbe a convocação para novas vagas durante a pandemia, só podemos realizar neste momento contratações para substituições. Por isso, não haverá a convocação imediata dos homologados", disse.

Dantas ressaltou, entretanto, que todos os aprovados serão chamados.

O concurso, coordenado pela Semge e realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), englobou vagas destinadas para os cargos de agente de fiscalização, agente de salvamento aquático, agente de trânsito e transporte, guarda civil municipal e fiscal de serviços municipais.

Outras vagas foram para professor (150) e para assistente social, psicólogo, engenheiro civil e engenheiro eletricista, engenheiro/arquiteto e, pela primeira vez na administração municipal, os cargos de gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho.

O cargo de profissional de atendimento integrado na área de qualificação de médico, que fazia parte do edital 03/2019, já teve resultado final divulgado e os aprovados convocados. Os novos postos vão representar um investimento de R$ 23,3 milhões para reforçar as áreas estratégicas e prioritárias do Executivo municipal.