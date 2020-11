Retirada de semáforos e nova passarela alteram tráfego na Av. ACM

A retirada de semáforos que ficam no cruzamento em frente ao Shopping da Bahia e a instalação de uma passarela na Av. ACM, por causa das obras do BRT, vão provocar mudanças no tráfego da região. Os motoristas devem ficar atentos às alterações já a partir desta terça-feira (17).

A mudança afetará, principalmente, o trajeto dos condutores vindos da Av. Mário Leal Ferreira, a Bonocô, ou do Acesso Norte com destino à Av. Tancredo Neves, Caminho das Árvores e Shopping da Bahia.

A partir desta terça, esses condutores não poderão seguir direto passando ao lado da Praça Nilton Rique. Aqueles com destino ao Caminho das Árvores ou Av. Tancredo Neves deverão seguir pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) e acessar a Rua Marcos Freire, ao lado da Tend Tudo. Os condutores com destino à Av. Luiz Viana Filho (Paralela) não terão seu percurso alterado.

Já quem tiver como destino o Shopping da Bahia deverá acessar a via marginal na Av. ACM, próximo à Central de Flagrantes, pouco antes da Igreja Universal, e utilizar o primeiro retorno, abaixo do elevado, e seguir pela frente do Shopping da Bahia, e utilizar o acesso já existente. Por este trecho também será possível acessar a Av. Tancredo Neves ou o Caminho das Árvores.

A retirada de alguns dos semáforos do cruzamento vão permitir um novo trajeto sem a necessidade de paradas. Uma passarela também será instalada no local para a travessia de pedestres.

“Essas mudanças já fazem parte do projeto final da obra e devem trazer maior mobilidade na área, reduzindo os congestionamentos históricos que já conhecemos e que se formam principalmente nos horários de pico”, afirma o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller.

Transporte

Em função das obras do BRT, o transporte público passará por alterações também partir desta terça-feira (17). Para permitir os avanços das obras, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informa que o ponto de ônibus da Av. Antônio Carlos Magalhães (ACM) que havia sido realocado para as imediações da academia Smartfit será desativado e, desta forma, a partir desta terça, as linhas que vem da Av. ACM (Itaigara) sentido Av. Tancredo Neves deverão seguir pela via marginal do shopping da Bahia e parar no ponto da Passarela do Centro Empresarial Iguatemi.

Já o ponto de ônibus provisório, instalado na Praça Newton Rique, também será desativado. Os usuários de transporte público devem ficar atentos, pois, a partir de amanhã (17), as linhas que vem da Av ACM (Detran) sentido Av Tancredo Neves deverão acessar a via marginal na altura do G Barbosa, parar no ponto da Catedral da Fé, retornar embaixo do viaduto do BRT e seguir pela via marginal do shopping e parar no ponto da Passarela do Centro Empresarial Iguatemi.