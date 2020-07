Retiro online conecta Suíça e Bahia para reflexão sobre o zen e a crise atual

Em meio a um 2020 caótico, os ensinamentos e práticas budistas podem ajudar a acalmar o nosso estado de espírito. Para isso, o educador, ativista social e ambiental monge Koho Mello e a monja Daien irão conduzir, no próximo dia 19 de julho, direto de Zurique, na Suíça, um retiro online.

A proposta da atividade – organizada pelo núcleo Recôncavo do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB) Bahia – é oferecer ao público um contato com as práticas zen budistas e sua aplicação no cotidiano, com ênfase em aspectos ligados à espiritualidade socialmente engajada.

Tanto o monge Koho quanto a monja Daien receberam sua ordenação monástica no Brasil da monja Coen Roshi, e hoje têm como professor-orientador Tenkei Coppens Roshi, abade do Zen River Temple, na Holanda. Facilitador da ONG internacional Gaia Education – que atua na área de educação para a sustentabilidade –, Jorge Koho Mello é conhecido também por seu engajamento em prol da simplicidade voluntária, dedicando-se ao desenvolvimento de novos sistemas de economia social baseados na ética budista e nos princípios do livro Small is Beautiful, do economista E. F. Schumacher.

Com o tema “O Darma na crise: por que você pratica?”, o retiro on-line será realizado por meio da plataforma de videoconferência Zoom, no período das 9h às 16h. A programação será baseada nas práticas do Budismo Soto Zen, incluindo aspectos relacionados a alimentação, meditação, liturgia e ensinamentos tradicionais dirigidos ao cotidiano.

O evento, no entanto, é aberto a qualquer pessoa interessada, sendo recomendável apenas alguma experiência prévia de meditação, não necessariamente na metodologia do budismo. Além de fornecer textos para orientar a prática, uma semana antes da realização do retiro, os monges estarão à disposição on-line para responder a questões preparatórias sobre o evento.

As inscrições podem ser feitas no site do CEBB. A contribuição sugerida, como forma de apoio às atividades do CEBB e do Zürich Zen Center, é de R$ 85. A inscrição e a participação, porém, independem de contribuição financeira. Mais informações podem ser obtidas no próprio site do CEBB, pelo e-mail cebbreconcavo@gmail.com ou ainda por mensagem de WhatsApp para os números 988412704 e 99938-8455.