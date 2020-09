Retomada do turismo é tema de lives do Aeroporto de Salvador

Uma série de discussões sobre a volta do turismo no Brasil vai acontecer com transmissão do Salvador Bahia Airport a partir desta quinta-feira (24). Lideranças nacionais e locais do setor vão discutir temas relevantes para a áera. A transmissão acontecerá pelo canal do youtube do aeroporto.

A atividade turística é muito relevante para a economia de Salvador, representando 20% desta, segundo dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.O setor foi um dos mais afetados pela pandemia, mas agora começa uma retomada.

“Nós, como aeroporto, sabemos que temos um papel estratégico na recuperação do setor. Além disso, desde o início da concessão estamos 100% comprometidos com o desenvolvimento econômico do estado da Bahia”, avalia Julio Ribas, diretor-presidente do Salvador Bahia Airport.

A primeira edição vai ter como tema "O Turismo de Lazer será o carro-chefe na retomada?". Estarão na sala virtual Claiton Armelin (Diretor Executivo de Produtos Nacionais da CVC Corp), Orlando Giglio (Diretor de Marketing e Vendas da Rede Iberostar), Lucia Bichara (Secretária de Turismo de Camaçari) e Marcus Campos (gerente de Marketing e Promoção Aérea do Salvador Bahia Airport). A mediação será feita pela jornalista Patrícia Abreu.

Serviço:

O quê: Aerotalks - “O Turismo de Lazer será o carro-chefe na retomada?”

Quando: Dia 24/09 (quinta-feira), às 10h30.

Onde: Youtube do Salvador Bahia Airport