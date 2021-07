Retomada: escola de Camaçari tem primeiro dia de aula presencial

O campus Litoral Norte, do Villa Global Education, abriu suas portas físicas, nesta segunda-feira (19), para as aulas presenciais. Os primeiros grupos que acessaram o colégio foram os de educação infantil e de fundamental I. Inaugurada em Camaçari, no começo deste ano, a escola está equipada para atender às exigências deste período de pandemia e, de acordo com a direção, conta com protocolos sanitários exigidos para este novo momento. Nesta terça (20), todos os grupos (educação infantil, fundamental I e II e médio) terão atividades presenciais.



“É com alegria que estamos acolhendo nossos alunos no campus Litoral Norte, que está funcionando com os mesmos protocolos implantados no Villa Paralela, já com as suas atividades letivas presenciais em funcionamento desde maio. Estamos prontos, estrutura física adequada para atender às exigências do “Novo Normal” e uma equipe preparada para as novas rotinas e, em especial, para cuidar dos nossos alunos e respectivas consequências causadas pelo isolamento social”, reforça Viviane Brito, CEO do Villa Global Education.



Além disso, a escola fará pesquisas diárias de saúde, para acompanhamento de quem frequenta a escola. O funcionamento será em “regime de bolha”, ou seja, os grupos utilizam os espaços da escola em horários diferentes e não se encontram, facilitando o acompanhamento individual dos alunos e colaboradores.



“Estas diretrizes, preparadas pelo corpo pedagógico da instituição, orientam o acolhimento, convivência e comportamento social de professores, técnicos e alunos, com o objetivo de promover um ambiente saudável, amoroso, de cuidados e competente para a retomada das aulas presenciais”, completa Viviane.