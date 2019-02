Réu por improbidade, ex-juiz do TRE é intimado pela Justiça Federal

Réu em uma ação por improbidade administrativa, o advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) José Wanderley Oliveira Gomes foi intimado pela Justiça Federal para prestar informações sobre o processo. A ação, movida pelo Ministério Público Federal (MPF), corre em segredo de justiça no Tribunal Federal da 1ª Região (TRF-1), que deu ao ex-juiz e ao escritório dele - Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - o prazo de 10 dias para resposta. A denúncia está sob a responsabilidade do procurador da República Marcio Albuquerque de Castro. Wanderley Gomes ocupou a vaga destinada à classe dos advogados na Corte Eleitoral de 2010 até o ano passado, quando renunciou ao cargo.

No ano passado, o escritório de Wanderley Gomes virou réu em uma ação de improbidade por receber R$ 21,5 milhões da Prefeitura de Barreiras com recursos oriundos de precatórios do Fundef. Ainda em 2018, o MPF denunciou o ex-prefeito de Casa Nova Wilson Freire Moreira pelo pagamento de R$17 milhões, também do Fundef, ao escritório.

O chamado

A procuradora Mirella de Carvalho Aguiar, do Ministério Público Federal (MPF) na Bahia, foi escalada para atuar no caso dos desvios bilionárias dos fundos de pensão ligados a estatais investigados pela operação Greenfield. Ao lado de outros cinco procuradores, ela vai atuar em 11 procedimentos investigatórios, quatro inquéritos e sete processos, a maioria relacionada ao caso no MPF do Distrito Federal. A convocação, feita pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, dura por 120 dias. A procuradora já atuou na operação Lava Jato e foi uma das responsáveis, em 2015, por investigações contra o ex-presidente Lula, preso pela força-tarefa.

José, o otimista

Líder do PR na Câmara e um dos principais interlocutores com governo Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal baiano José Rocha afirma que a reforma da previdência teve boa recepção no Congresso. Ele acredita que o texto deve ser modificado ao longo da tramitação, mas ressalta que a essência será mantida. “Há um entendimento de que a reforma é necessária. Ninguém quer que o Brasil vire uma nova Grécia”. Um dos pontos que devem provocar maior discussão é a aposentadoria para trabalhadores rurais.

Nova na área

Após o início de investigações do Ministério Público estadual (MP) por indícios de monopólio na implantação das placas Mercosul, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) credenciou uma empresa fabricante em Jacobina. A Nel Placas ganhou autorização do órgão nacional para atuar por 24 meses. O MP começou, em janeiro, uma apuração contra o Detran e uma empresa fabricante, que estaria praticando monopólio no mercado.

Data marcada

A Justiça Federal marcou para o dia 7 de março a audiência de instrução da ação contra três auditores da Receita Federal de Salvador denunciados pela operação Persona, que investigou um esquema de fraudes em importações. Além deles, outras quatro pessoas são acusados no processo.