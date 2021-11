Reunião com governador sobre o Carnaval deve acontecer essa semana, diz Bruno

A reunião que pode decidir sobre a realização do Carnaval em Salvador no próximo ano deve acontecer ainda nesta semana, segundo o prefeito Bruno Reis. Nesta segunda-feira (22), ele afirmou a data ainda não foi definida.

"A nossa expectativa é que possa ocorrer, provavelmente, essa semana", disse. O prefeito afirmou ainda que acredita que a situação está perto de ser definida. "Tenho fé de que a decisão está próxima de ser tomada. Se não for agora, vamos ver até quando pode ser adiada".

Bruno comentou sobre a manifestação que aconteceu no Farol da Barra nesse domingo, em favor da festa. "As manifestações são justas, legítimas. A gente compreende a angústia desse setor, afinal de contas já são quase 2 anos parados, sem ter renda, sem ter condição de garantir seu sustento, seu pão de cada dia. Estamos aguardando, dentro dos próximos dias, que a gente possa se reunir com o governador", disse o prefeito.

Para o vereador Claudio Tinoco (DEM), presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos da Câmara Municipal de Salvador, o protesto mostrou que a festa não é importante apenas para os empresários. "A manifestação é legítima, existem pessoas de categorias que não são empresários que também dependem da festa, e essas manifestações estão ocorrendo por causa da falta de decisão", pontuou.

Tinoco disse ainda que, na sua opinião, não há mais tempo hábil para organizar a festa. Ele contou que vai a São Paulo na próxima quarta-feira para acompanhar os protocolos que vão ser implantados na cidade para realizar o Carnaval de rua. "A gente sempre conseguiu mostrar a capacidade de operação da festa e agora a gente está indo lá para ver como eles estão organizando. Isso demonstra nossa preocupação com a festa".