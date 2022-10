Reunião discute modelo de concessão de parques naturais e urbanos da Bahia

Autoridades e investidores baianos se reuniram, nesta terça-feira (25), na Associação Comercial da Bahia (ACB) para discutir o modelo de concessão de serviços públicos de apoio à visitação dos parques Sete Passagens, na Chapada Diamantina, e do Zoobotânico Getúlio Vargas, em Salvador. O encontro faz parte da etapa de Consulta Pública, que realiza debates desde dezembro de 2021.

Através de investimento privado, a proposta de concessão dos parques naturais e urbanos busca garantir melhorias na qualidade dos serviços de visitação dos locais.

Um dos objetivos do encontro foi atrair investidores do próprio estado. Com mais de 3 mil hectares vegetação nativa protegida na Bahia, a Bracell, uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial no mundo, com operações industriais em Camaçari, foi convidada para falar a importância das instituições privadas pensar na preservação da biodiversidade.

"Demonstramos as nossas iniciativas de conservação e preservação da biodiversidade e o valor do capital natural para a importância dessas concessões, de quanto vale para o empresariado investir nestes parques e nesta conservação. Existe um capital natural dessas áreas, que tem um valor econômico agregado muito forte”, ressaltou Meryellen Baldin gerente de Meio Ambiente da empresa.

Entre os participantes o encontro estavam Márcia Telles, secretária estadual do Meio Ambiente, Luís Maurício Bacellar, secretário estadual de Turismo, Daniela Fernandes, diretora geral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Divina Gonzalez Romar, da equipe de gestão pública e socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Mário Correia Dantas de Carvalho, presidente da ACB, e Eduardo Athayde, diretor do WWI no Brasil.