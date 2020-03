Revalidação do SalvadorCard pode ser feita pela internet

A revalidação do cartão SalvadorCard para Meia-Passagem Estudantil (MPE) pode ser feita pela internet, através do aplicativo Kim. A medida, anunciada pelo Consórsio Transcard, é uma das estratégias de prevenção ao avanço do coronavírus (Covid-19). A revalidação através do aplicativo não tem custo adicional para o estudante, que paga apenas a taxa do próprio serviço, de R$ 8,40.

Os cartões de meia-passagem têm validade até 31 de março. Após esse prazo, só quem revalidou o cartão poderá adicionar novos créditos. De acordo com informações do Consórcio Transcard, apenas 45% das 100 mil revalidações previstas foram feitas até o último sábado (14). Hoje, cerca de 10% dos estudantes optam por fazer a revalidação online. Nos postos presenciais, o preferido é o da Estação da Lapa, que concentra 21% das revalidações.

Quem, mesmo com a opção de revalidar o cartão online, preferir fazê-lo presencialmente, pode ir até os postos de revalidação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou aos sábados, das 8h às 12h. Os postos disponíveis ficam na Lapa, Acesso Norte, Estação Pirajá e Estação Mussurunga. O posto do Shopping da Gente funciona somente de segunda a sexta-feira.

Para fazer a revalidação presencial, é preciso ter em mãos o RG (carteira de identidade), o comprovante de matrícula e pagar a taxa de R$ 8,40. Antes de se dirigir a um posto de atendimento, o aluno deve consultar o site do SalvadorCard para verificar se está apto. Se não estiver, deve procurar a secretaria do estabelecimento de ensino em que está matriculado e solicitar a regularização.