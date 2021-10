Réveillon Amar 2022, na Bahia Marina, anuncia programação

Juntas mais uma vez, Oquei Entretenimento e Licia Fabio Produções confirmaram a realização do Réveillon Amar 2022, que vai movimentar a Bahia Marina na noite mais aguardada do ano. A partir das 20h, a área entre os restaurantes Soho e Lafayette vai receber o público, pronto para celebrar a chegada do novo ano ao som Filhos de Jorge, Alexandre Peixe e Negra Cor.



“Completamos os 15 anos da produtora em 2021, em meio à pandemia. Foram meses difíceis, em que superamos obstáculos, criamos formatos e agora, neste momento de retomada, vamos comemorar a chegada de um novo ciclo, que virá junto com o ano que se inicia. Será um Réveillon inesquecível em todos os níveis”, afirma Ricardo Cal, sócio da Oquei Entretenimento.



O Réveillon Amar 2022 terá duas áreas: mesas nos restaurantes Soho e Lafayette, com all inclusive e open bar premium; e lounge com open bar na área externa dos restaurantes, onde será montada a estrutura do evento e acontecerão os shows. As mesas serão comercializadas somente nos restaurantes, já os acessos aos lounges podem ser adquiridos pelo Sympla. A abertura das vendas será em 26 de novembro, a partir das 10h.

