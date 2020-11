Réveillon de Salvador terá transmissão da Globo, com lives de Ivete e Gusttavo Lima

O tradicional Réveillon de Salvador, o Festival Virada, não será realizado esse ano por causa da pandemia do novo coronavírus. No lugar, a prefeitura municipal irá promover uma festa de virada, no dia 31 de dezembro, com apresentações de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima.

O cenário será o Forte de São Marcelo, na Baía de Todos os Santos, e o evento, sem público, terá transmissão da Rede Globo, que, na ocasião, estará promovendo o “Show da Virada”. O prefeito local, ACM Neto, deverá anunciar detalhes nos próximos dias. Procurado pelo site Alô Alô Bahia, evitou falar sobre o assunto.

