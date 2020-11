Réveillon na Bahia tem casas de temporada que custam até R$ 1,1 milhão

A busca pelo destino Bahia para as festas de fim de ano é sempre cobiçada e, nesta temporada, os preços dos imóveis para alugar no litoral têm diária média entre R$ 3 mil a R$ 80 mil. O veraneio pode, inclusive, sair por R$ 1,1 milhão, no caso do pacote de 10 diárias para um grupo de até 30 pessoas passar o Réveillon numa casa de luxo em Trancoso. Se espantou? Mas saiba que, segundo especialistas do mercado de luxo, está até barato. Isso porque não é só a casa incluída no pacote. Os proprietários oferecem serviços camareira, chef de cozinha, barman, jardineiro, copeiro, segurança, garçons e até massagista.

Um imóvel encontrado no Airbnb, site de reservas de acomodações, oferece o próprio spa. Outra tem heliponto particular. Carros de golfe também estavam disponíveis para locação, assim como passeios de lancha, professores de yoga e personal trainer. A faixa de preço neste período do ano está entre R$ 150 mil e R$ 600 mil. A maioria está em Trancoso, no Sul da Bahia, o paraíso dos famosos, como Neymar, que alugou uma casa na península de Maraú, nas festas de 2019.

A corretora de imóveis Helena Rosien trabalha com este segmento: “É a época mais cara e a gente tem clientes exigentes, pessoas conhecidas que vêm aqui para descansar e ter paz”, diz. Algumas de suas clientes fiéis são as cantoras Elba Ramalho e Vanessa da Mata, por exemplo. O maior público que ela atende, no entanto, é de empresários. A corretora conta ainda que oferece concierge para fazer as compras e abastecer a casa, além de guia para fazer passeios. “É como se estivesse no hotel de luxo, só que com mais privacidade e na beira da praia”, explica.

O serviço também é prestado pelo corretor Raul Street, fundador e diretor da Bahia Homes, empresa que desde 2010 vende e aluga casas entre Corumbau e Maraú, o que inclui Itacaré e Ilhéus. O destino mais cobiçado, no entanto, ainda é Trancoso, onde o imóvel mais caro que ele aluga, com 15 suítes, custa R$ 500 mil 10 dias - o pacote, para a maioria, flutua entre R$ 50 mil e R$ 450 mil.

Este ano, a procura foi grande e todas as casas disponíveis para aluguel se esgotaram no início de outubro. “A pessoa está em um serviço cinco estrelas. As casas para entrarem em meu site precisam atender esse padrão. E a gente cuida da hospedagem desde o aeroporto, onde a van vai buscar, à organização dos cardápios. Os clientes são empresários que trabalham muito durante o ano e não querem ter que se preocupar”, explica Street.

A Latin Exclusive, que possui uma rede de mais de 100 imóveis para locação na Bahia, só tem mais cinco disponíveis para aluguel - para o Ano Novo, é preciso alugar de 7 a 10 dias, no mínimo. A propriedade mais exuberante conta com 10 suítes à beira-mar, com jardim tropical de 45 mil metros quadrados, casa principal e 5 bangalôs para até 20 hóspedes. Durante o Réveillon, a casa está disponível por R$ 1,1 milhão para 10 noites.

“Desde o início da quarentena, refugiar-se em regiões isoladas dos grandes centros urbanos foi se tornando uma alternativa interessante para os brasileiros e a procura por nossas casas na Bahia cresceu consideravelmente. Para o Ano Novo, a procura explodiu, elevando os preços a outro nível”, explica Tomaz Oliveira, diretor de locação da Latin Exclusive na Bahia.

Se não posso ir à Europa, vou à Bahia

Os preços aumentaram neste ano por conta da pandemia, assim como a renda disponível para as férias das famílias brasileiras. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Luxo apontou que a procura cresceu entre 11 a 13% pelas hospedagens de luxo no Brasil para o Réveillon de 2021 e que o montante disponível para gastar com essas viagens cresceu de 25% a 27,5%.

A explicação, segundo o coordenador da Abrael, Roberto Veiga, é que o público-alvo que está agora alugando as casas de luxo no litoral baiano, por exemplo, é o mesmo que faz viagens ao exterior. Como alguns desses destinos estão em lockdown pela segunda onda da covid-19, a elite brasileira se viu forçada a trocar as férias no exterior por uma temporada na terra do dendê. Os três destinos da Bahia mais visados pelo mercado de luxo, segundo ele, são Trancoso, Arraial d’Ajuda e Interlagos.

Experiência que não tem preço

O especialista em mercado de luxo Claudio Diniz, CEO da Maison du Luxe, consultora de gestão de negócios de alto padrão, explica que as viagens de grande custo têm um apelo para a idealização de um sonho, no qual a experiência vale mais que o valor a ser pago. “O mercado de luxo não é um produto, é um sonho. Quando a pessoa viaja para Trancoso, Salvador, Paris, Nova Iorque, ela não está indo para um lugar, mas para realizar um sonho. Aquilo ali é uma conquista que vocês está realizando com amigos e com a família, não tem preço”, explica Diniz, autor do livro O Mercado do Luxo no Brasil.

A particularidade de Trancoso, por exemplo, é explicada por ele pelo apelo do mundo da moda. “Muitos profissionais da moda vão para Trancoso nas férias e no verão, isso sai muito nas redes sociais e alimenta o sonho de outras pessoas”, defende o especialista.

O serviço customizado e a escolha por destinos cobiçados também ajuda a alimentar essa “simbologia emocional”, como definiu Diniz. “É um serviço customizado que as pessoas querem hoje em dia. Você tem cinco, seis funcionários à sua disposição. Quando você está pensando em uma coisa, a outra pessoa já está realizando seu pensamento. Você pensa em um drink e o barman já está fazendo. Isso não tem dinheiro que pague”, disse Diniz.

Comentários de internautas nos sites de busca são só elogios. João Paulo, por exemplo, elogiou a casa que ficou em Porto Seguro. “Um verdadeiro paraíso na beira do mar. Localização excelente, praia vazia, refúgio rústico para relaxar no clima da Bahia. Passei cinco dias com minha família e não queria ter ido embora”, escreveu no site do Airbnb. Ele ainda elogiou o serviço dos funcionários: “staff impecável, com destaque para o caseiro faz-tudo gente boa e para a cozinheira que além de cozinhar deliciosos pratos típicos (moqueca, peixe grelhado e todos os frutos do mar), organiza a casa toda com maestria”.

Já Juliana comparou o serviço a um atendimento de hotel cinco estrelas. “Passamos 10 dias maravilhosos neste paraíso onde tudo é feito para relaxar. A equipe que trabalha na casa é nota 1000, serviço de qualidade comparável a de melhores hoteis 5 estrelas no mundo”, elogiou.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro