Reveja o bate-papo de Joca Guanaes com Daniel Alves

O publicitário baiano Joca Guanaes mostrou que é um cara bom de papo. Nesta segunda-feira (13), ele estreou, no Instagram do CORREIO (@correio24horas), o projeto de lives #Segundou. No quatro, que acontecerá todas as segundas-feiras, às 19h, Joca conversa com pessoas que inspiram.

O primeiro convidado foi outro baiano que também ganhou o mundo: Daniel Alves, jogador do São Paulo, que já vestiu camisas de algumas das maiores equipes do planeta e é um colecionador de títulos. No bate-papo com Joca e com os internautas, Daniel falou sobre racismo, coronavírus, sobre sua relação com o Carnaval e sobre a sua história, que começou no Esporte Clube Bahia.

Questionado sobre encerrar a carreira no time do coração, ele disse que a possibilidade é real. "O Bahia me deu a chance de ser o que eu sou hoje, e eu me considero uma pessoa muito grata. Pode deixar que quando você abrir a porta, eu vou saber me comportar. O Bahia é o clube do meu coração, embora o São Paulo seja o time que eu torço. Foi de lá que as pessoas começaram a me conhecer. Então, esse seria o sonho perfeito. Eu não garanto jogar muito tempo, mas uns dois meses dá sim, antes de acabar", afirmou Alves.

O atleta também cantou Raiz de Todo Bem, de Saulo, e Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho. Reveja o bate-papo.

#Segundou

E para que ninguém esqueça de colocar na agenda de todas as segundas-feiras a live de Joca Guanaes no CORREIO, na semana que vem, dia 20, já está confirmada a presença do médico Drauzio Varella e na semana seguinte, dia 27, Luiza Brunet.

"São pessoas que vieram de baixo e que venceram. Além dessas pessoas terem vencido dentro das suas carreiras, elas têm um propósito de vida. São pessoas que além de acreditarem nos seus sonhos, elas acreditaram e ajudaram a construir um mundo melhor", resume Joca.