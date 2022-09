Revelada identidade dos brasileiros mortos nos EUA; casal deixa dois filhos

Os brasileiros Aline de Lima Ferreira, de 38 anos, e Luiz Castro Júnior, de 44, foram encontrados mortos na casa onde viviam, na cidade de Hyannis, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O casal era de Votuporanga, interior de São Paulo, e tinha dois filhos, um de 7 e outro de 11 anos.

O caso aconteceu na última sexta-feira (2). O Departamento de Polícia de Barnstable recebeu uma ligação informando que um possível caso de assalto teria ocorrido na casa do casal. "Após a investigação, foi determinado que um homicídio e um suicídio haviam ocorrido na casa, e a Unidade de Detetives da Polícia Estadual de Massachusetts foi chamada ao local", explicou a polícia na publicação.

Aline foi encontrada com perfurações pelo corpo e Luiz com enforcamento, trancado no banheiro de casa. No momento do crime, as crianças estavam na residência. Ambas estão, atualmente, sob os cuidados da Secretaria Estadual da Criança e Família.

Em resposta ao G1, o Itamaraty informou que o caso está sendo investigado e o retorno das crianças está sendo tratado. "Em menos de duas horas no sábado, o Consulado-Geral (Embaixador Benedicto Fonseca) já havia entrado em contato com familiares e outros envolvidos, no Brasil e nos Estados Unidos, bem como com advogado e psicólogo, e se assegurado do bem-estar dos menores, que não se encontram em orfanato (o local exato da localização das crianças não foi informado). O Itamaraty continua acompanhando o caso e prestando a assistência consular necessária, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local".