Revista Barril estreia temporada 2021 com publicações de diversas linguagens artísticas 

Publicação baiana especializada em crítica de arte, a Revista Barril retoma a sua produção de conteúdo em fevereiro. A publicação on-line inicia a publicação de uma série de textos de diversos gêneros a partir do dia 8 de fevereiro, quando será lançado o primeiro conteúdo desta nova temporada.

A trajetória de cinco anos de existência acumula desafios por parte dos editores gerais Daniel Guerra e Igor Albuquerque para avançar com o projeto, que desde 2018 passou a abarcar todas as linguagens artísticas. Serão publicados três textos inéditos por semana, com acesso gratuito através do site revistabarril.com.

Ao todo serão 25 produções textuais de autores convidados que trazem temas diferentes do universo do teatro, dança, música, cinema, literatura, artes plásticas, etc. A Barril tem como proposta dinamizar o cenário cultural através de discussões aprofundadas e meditadas com cuidado e força criativa, dentro e fora da Bahia.

Entre os conteúdos que virão por aí estão textos de nomes como: Wagner Schwartz, Felipe Assis, Dirceu Villa, Alejandra Munoz, abordando temas como arte urbana, poesia contemporânea, críticas sobre curadoria e festivais e, por exemplo, um texto de música contrapondo Mateus Fazeno Rock a Baco Exú do Blues. O texto de estreia é "Foto Fantasma - Teatralidade e os presentes da performance", do artista e performer Renan Marcondes.

Serviço

Revista Barril | Lançamento da nova temporada de publicações

Data: 08/01

Texto de estreia: "Foto Fantasma - Teatralidade e os presentes da performance", por Renan Marcondes

Acesso gratuito através do site revistabarril.com