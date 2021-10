Revista lista top 200 dos últimos 25 anos da música

Para quem gosta de acompanhar listas e resenhas dos mais variados tipos no mundo musical, com certeza já passou pela Pitchfork. O site completa 25 anos agora, em 2021, e recentemente divulgou uma lista com os 200 artistas mais importantes e influentes para o veículo.

Atualmente, há quase 18 mil artistas com suas próprias páginas dentro da Pitchfork. Porém, esses 200 são os que possuem um significado especial na forma como o próprio portal considera e consome música. São aqueles que expandiram gêneros ou moldaram a indústria a sua maneira ou ainda foram pioneiros no seu espaço.

De acordo com a publicação, a lista de retrospectiva foi elaborada depois de muito debate entre a equipe e os colaboradores. Ela toda está em ordem alfabética, mas foi dividida em duas partes: primeiro, “The Icons” – os 50 artistas que mudaram a música para sempre; em seguida, “The Essencials”, os outros 150 nomes também importantes.

Veja 5 dos 200 artistas mais importantes para a Pitchfork

Beyoncé

A influência da cantora na música é inegável. Foi descrita pelo site como a estrela pop mais icônica do século 21. É uma das primeiras da lista, classificada como “The Icons”.



Daft Punk

Outro artista classificado nos primeiros 50 “The Icons”. “É impossível imaginar a música eletrônica de dança contemporânea sem o Daft Punk”, disse o site.



Lana Del Rey

De acordo com a Pitchfork, é uma artista que foi de “cantora temperamental para compositora ambiciosa”, permanecendo como uma das personas mais fascinantes da música pop.



Rihanna

Antes mesmo de a internet se cansar com a cobrança pelo lançamento de um álbum, Rihanna entregou muitos trabalhos de destaque para o mundo da música.



Taylor Swift

A cantora prodígio que saiu do country para o pop também teve seu destaque nos “The Icons”. Para a Pitchfork, Taylor escreveu “sua própria narrativa de autodomínio”.



A lista completa ainda conta com nomes como Drake, Nicki Minaj, The Strokes, Arctic Monkeys, Ariana Grande, Billie Eilish, Kacey Musgraves, Lady Gaga, Paramore e mais. Você pode conferir a matéria na íntegra aqui.