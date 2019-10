Revoltada após ser expulsa de cassino, mulher invade local com trailer

Uma mulher de 50 anos ficou revoltada após ser expulsa do cassino Canney, em Las Vegas (EUA). Como vingança, ela entrou em seu trailer e o foi em direção a entrada principal do local, onde invadiu de carro e tudo.

De acordo com o USA Today, Jennifer Stitt foi expulsa do local às 21h da última sexta (25). "O estabelecimento pediu para ela sair, mas ela não quis", explicou o assessor da polícia de Las Vegas Eric Leavitt.

Do lado de fora, um idoso de 66 anos estava tomando conta do veículo. Entretanto, ela continuou a acelerar em direção ao cassino mesmo com o homem falando que estava sendo atingido. "Ela sabia exatamente o que estava fazendo", disse Leavitt.

A segurança do cassino entrou em ação após o local ser invadido, cercou o trailer e puxou a mulher para fora do veiculo. O idoso acabou sofrendo graves lesões, mas deve soberviver. Além de pagar multa de R$ 400 mil por invadir o local, a mulher deve responder por tentativa de assassinato.