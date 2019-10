Reynaldo Gianecchini circula pela capital baiana

O ator Reynaldo Gianecchini veio passar o final de semana em Salvador. Hospedado no Fera Palace Hotel, ele foi visto jantando ontem, por lá, na companhia das amigas Verena Croesy e Lili Bautista. Agora pela tarde, Reynaldo estava no rooftop do hotel, que conta com uma super vista para a Baía de Todos os Santos.

Aos 46 anos, o ator revelou recentemente, em entrevista à Revista Ela, do Jornal O Globo, que prefere não definir sua sexualidade como um rótulo. “Já tive, sim, romances com homens. Mas a sexualidade é muito ampla”, explicou.

(Foto: Divulgação)