Rezende tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia

O técnico Guto Ferreira ganhou mais uma opção para montar o time do Bahia ao longo da temporada 2022. Um dos primeiros reforços anunciados pelo tricolor, o volante Rezende teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está liberado para atuar pelo Esquadrão.

Agora, todas as contratações já realizadas pelo tricolor para 2022 estão à disposição do treinador. A estreia do time principal será na próxima quarta-feira (26), às 19h15, na Fonte Nova, contra o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano.

Inicialmente o Esquadrão planejava estrear o seu time principal neste sábado (22), mas o duelo contra o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, foi adiado para o final de fevereiro a pedido do próprio Bahia.

Enquanto isso, o técnico Guto segue preparando a equipe. Na manhã desta sexta-feira (21), o elenco tricolor realizou mais um treino na Cidade Tricolor. Guto aproveitou o dia para comandar um trabalho tático no qual montou a equipe titular e fez ajustes no posicionamento.