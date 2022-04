Ricardo Amadeu comandará o Vitória contra o Ypiranga-RS

O Vitória já definiu quem vai comandar o time contra o Ypiranga-RS, domingo (24), às 18h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O coordenador da base rubro-negra, Ricardo Amadeu, é quem estará à beira das quatro linhas durante o duelo válido pela 3ª rodada da Série C do Brasileiro.

Ele fará o papel de técnico interino em função da demissão de Geninho, ocorrida na noite de quarta-feira (20), após a derrota por 3x0 para o Fortaleza, no estádio Castelão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O desligamento do treinador se deu depois de apenas quatro jogos: um triunfo e três derrotas.

Também foram demitidos o preparador físico Carlito Macedo, que chegou à Toca do Leão na companhia de Geninho, e o auxiliar técnico fixo do clube, Ricardo Silva. O treino realizado na manhã desta quinta-feira (21), na praia de Iracema, em Fortaleza, foi comandado pelo fisiologista Rafael Daltro. Os jogadores que foram titulares contra o tricolor cearense não participaram da atividade.

A delegação do Vitória viaja na tarde desta quinta-feira para São Paulo, onde Ricardo Amadeu assumirá o grupo. Na sexta-feira (22) pela manhã, o elenco rubro-negro treina no CT do Palmeiras, já visando a partida contra o Ypiranga-RS. À tarde, segue de avião para Chapecó, em Santa Catarina, e, à noite, de ônibus para Erechim, no Rio Grande do Sul. O último treino preparatório para o jogo contra o time gaúcho acontece no sábado (23), na cidade palco do confronto.

Assim como Ricardo Amadeu, quatro jogadores se juntarão à delegação do Vitória em São Paulo nesta quinta-feira: os meias Dionísio e Miller, que não puderam defender o rubro-negro contra o Fortaleza porque já atuaram na Copa do Brasil pelo Atlético de Alagoinhas, além do meia-atacante Gabriel Santiago e do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, que estão recuperados de lesão,

NOVO TÉCNICO

De acordo com o presidente do Vitória, Fábio Mota, o clube pretende anunciar o nome do novo treinador até domingo. Ele confirmou que Rodrigo Chagas é um dos nomes, mas não o único e que, independentemente da contratação, Ricardo Amadeu irá comandar o time contra o Ypiranga-RS.

"A gente não está atrás de Rodrigo Chagas. É um dos nomes ventilados. Nós não temos pressa para contratar treinador porque, seja lá qual for o treinador que venha assumir o clube, ele não vai assumir para o jogo de domingo. Até domingo nós já definimos que Ricardo Amadeu é o treinador interino', afirmou Mota.

A estreia do novo treinador será na 4ª rodada da Série C do Brasileiro, contra o Manaus, dia 30, às 19h, no Barradão. "A ideia é domingo apresentar o treinador para que o treinador possa ter a semana cheia de trabalho para enfrentar o Manaus no outro final de semana. Hora nenhuma a gente disse que o treinador seria Rodrigo Chagas. Foi um dos nomes que foram ventilados. Estamos tentando outros nomes, mas não fechamos com ninguém", disse Fábio Mota, que também pretende anunciar um novo diretor de futebol.

Vice-campeão baiano com a Jacuipense, Rodrigo Chagas viajou nesta quinta-feira para Palmeira dos Índios com a equipe de Riachão do Jacuípe. Após empatar em casa na estreia da Série D do Brasileiro com o Sergipe, em 1x1, o time do interior enfrenta o CSE, sábado (23), às 16h, no estádio Juca Sampaio. O valor do salário seria um dos entraves da negociação do técnico com o Leão, mas as tratativas não foram encerradas.

O presidente do Vitória disse que o clube está buscando um treinador com acesso na bagagem, mas que seja viável financeiramente aos cofres do clube. "Temos que ter paciência e calma, pois tem que ser um treinador com experiência em acesso, que seja capacitado para levar o clube para a Série B e que a gente possa pagar. Não adianta trazer um treinador para não pagar. Até hoje, todo mundo que está nesse elenco do Vitória está recebendo em dia. Jogador, treinador e funcionários. Essa é a nossa política", finalizou Mota.