Ricardo Goulart é regularizado e pode estrear pelo Bahia contra o CSA

Principal contratação do Bahia na temporada, o meia Ricardo Goulart está regularizado e pode estrear com a camisa tricolor no duelo contra o CSA, neste sábado (6), às 16h30, na Fonte Nova, pela Série B.

Nesta quinta-feira (4), Goulart teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Com isso, o técnico Enderson Moreira ganhou mais uma opção para montar a equipe que enfrenta os alagoanos.

Caso entre em campo pelo Esquadrão neste sábado, Ricardo Goulart voltará a atuar exatamente um mês após o último jogo. Ele participou da eliminação do Santos para o Deportivo Táchira, no dia 6 de julho, pela Copa Sul-Americana.

Na atual temporada, Ricardo Goulart disputou 30 partidas pelo Santos. Ele marcou quatro gols e deu três assistências. Integrado ao elenco do Bahia, o meia está treinando normalmente desde o início da semana.