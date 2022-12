Ricardo Goulart renova contrato com o Bahia até o fim de 2023

Entre os anúncios de novos jogadores para o elenco de 2023, a diretoria do Bahia também comunicou a renovação de contrato do meio-campista Ricardo Goulart por mais uma temporada. O clube anunciou em suas redes sociais a permanência do jogador até o fim de 2023.

O meia desembarcou em Salvador em agosto após passagem apagada pelo Santos e viu no tricolor a oportunidade de voltar a brilhar no futebol brasileiro, como havia feito nas temporadas 2013 e 2014 com a camisa do Cruzeiro. Disputando a Série B, Goulart participou de 16 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências na última temporada.

Seu gol mais importante foi justamente o primeiro, que foi marcado diante do Vasco, na Fonte Nova, válido pela 26ª rodada. Aquele foi o gol da virada contra os cariocas e que manteve o Bahia firme no G4 da Série B.

E apesar de não ter sido unanimidade entre a torcida, se tornou peça importante nos times montados por Enderson Moreira, na reta final de sua passagem, e por Eduardo Barroca, que assumiu o Bahia nos últimos seis jogos e selou o acesso tricolor de volta à Série A.

Além da renovação de Goulart, o tricolor anunciou nesta quarta-feira a contratação de três atletas. O centroavante Everaldo chegou do Kashima Antlers, clube japonês, com contrato definitivo até 2025. Já o zagueiro David Duarte e o goleiro Marcos Felipe foram anunciados com contrato de empréstimo com opção de compra junto ao Fluminense. Os dois jogadores assinaram até o fim de 2023.