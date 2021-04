Ricardo Salles e Anitta discutem no Twitter; 'Fica na sua ai, ô Teletubbie', diz ministro

Alvo hoje de um tuitaço ao qual ele mesmo deu visibilidade na noite desta terça-feira, 20, quando compartilhou, em tom irônico, a convocação da manifestação virtual por sua saída do cargo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu rebater um post especial, o da cantora Anitta.

Após a artista fazer uma publicação com a hashtag #ForaSalles, chamando o ministro de "desserviço" ao meio ambiente, Salles respondeu. "Fica na sua ai, ô Teletubbie!", escreveu o ministro em comentário seguido pela hashtag #FicaSalles, usada por apoiadores do governo em reação ao tuitaço.



Fica na sua ai, ô Teletubbie ! #FicaSalles https://t.co/QFmqLfo2M7 — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) April 21, 2021

Anitta rebateu o ministro. "Que resposta madura. Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério anyway", disse a cantora, antes de uma nova resposta de Salles. "Se vc conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros a gente começa conversar", disse o ministro.Além de Anitta, o movimento pedindo a saída de Salles da pasta responsável por conduzir a política ambiental teve adesões no Twitter de políticos da oposição e celebridades, entre nomes como a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil e a ativista defensora dos animais Luisa Mell.