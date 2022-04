Rildo apresenta suas características e se coloca à disposição de Guto no Bahia

Os últimos dias do Bahia no mercado de contratações foram agitados. O tricolor aproveitou a reta final da janela de transferências para dar atenção especial ao ataque, que ganhou quatro novas peças. Um dos últimos anunciados, o atacante Rildo foi devidamente apresentado aos tricolores, nesta quarta-feira (13), no CT Evaristo de Macedo.

Aos 22 anos, o jogador chega ao tricolor emprestado pelo Grêmio, mas com a experiência de já ter disputado a Série B do ano passado pelo Brasil-RS. Por isso, logo de cara, ele destacou as dificuldades que o time pode encontrar na competição, mas também os atalhos que pode seguir para conquistar o acesso.

"Participei ano passado com o Brasil de Pelotas. Conheci bem a competição. Uma competição muito pegada e com certeza me deu muita experiência para eu retornar ao Grêmio e consequentemente aqui em busca de nosso objetivo", disse ele.

No Bahia, Rildo vai ter que brigar com a concorrência se quiser conquistar uma vaga no time titular. Entre os jogadores que atuam pelos lados do ataque, o Esquadrão conta agora com pelo menos sete opções: Raí Nascimento, Marco Antônio, Vitor Jacaré, Matheus Davó, Rildo, Everton e Ronaldo.

Com a grande quantidade de atletas, o jogador se coloca à disposição de Guto Ferreira para atuar em outras funções.

“Eu tenho uma qualidade muito boa ali na frente, então posso jogar em qualquer posição, tanto na ponta direita, quanto na esquerda. Na base também eu joguei muito por dentro, então vou deixar essas opções aí para o professor Guto”, iniciou ele.

“Posso acrescentar muitas virtudes técnicas, sou um jogador que procura sempre o triunfo, um jogador que procura sempre fazer o gol. Com certeza o torcedor pode esperar muitas conquistas”, completou Rildo.

Como já está regularizado e vem treinando com o elenco desde o início da semana, o atacante é uma das opções para o técnico Guto Ferreira na partida contra o Náutico, nesta sexta-feira (15), às 21h30, no estádio dos Aflitos, em Recife.

Barriga vazia

Antes de chegar ao Bahia, Rildo iniciou a temporada como titular do Grêmio. O atacante disputou 12 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, contribuindo para a conquista do Campeonato Gaúcho. Após a chegada de Roger Machado ao time de Porto Alegre, ele acabou perdendo espaço. Fora dos planos, o jogador aceitou o desafio de defender o tricolor baiano.

A contratação de Rildo se encaixa em um perfil que o Bahia voltou a apostar na atual temporada: jogadores jovens, pouco conhecidos, que se destacaram nas competições do primeiro semestre e que custam pouco aos cofres do clube.

Outros atletas como Matheus Davó, Emerson Santos, Didi, Lucas Falcão e Warley foram prospectados após conseguirem certo destaque nos campeonatos estaduais.

“O planejamento que o Bahia me ofereceu foi muito importante para chegar até aqui. Eu vi uma oportunidade muito grande aqui. Uma oportunidade boa, com uma torcida muito grande. Tenho certeza que vamos fazer um bom papel para voltar para a elite do futebol brasileiro”, finalizou o atacante.