Rildo conta com apoio da torcida para Bahia voltar a vencer em casa

O Bahia encara neste sábado (25) o Novorizontino pela 14ª rodada da Série B e busca os três pontos na Arena Fonte Nova após dois jogos seguidos sem vencer como mandante. Rildo deve ser uma das novidades no time titular de Guto Ferreira e o atacante falou na tarde desta sexta-feira (24) sobre a preparação do time para o duelo.

"A gente sabe da cobrança que vem tendo nos últimos jogos, né? Da nossa performance, do nosso desempenho. Mas já convocando a torcida porque vai ser muito importante nesse próximo jogo. A cabeça está boa e a gente trabalhou a semana inteira, estamos focados pra esse próximo jogo", afirmou o atleta.

Rildo retorna ao time titular depois de ficar de fora do confronto com o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil. Além dele, o volante Emerson Santos e o zagueiro Didi não atuaram porque já vestiram a camisa de outra equipe na competição.

Bahia treinou na tarde desta sexta-feira

????????⚪ Esquadrão pronto pro jogo de amanhã na Fonte. Vídeo completo, também com informações em texto do treino, no #SócioDigital ➡️ https://t.co/vZW0ldoUbI #BBMP pic.twitter.com/11IkE8Se2q — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 24, 2022

Ao ser questionado sobre a pressão de voltar a vencer na Fonte Nova, o jogador disse que entende a cobrança da torcida após as duas derrotas em casa e afirmou que o elenco tem se cobrado da mesma forma. "A gente sabe a importância do apoio do torcedor e é óbvio que o resultado negativo vindo eles vão cobrar. Eu acho normal e a gente dentro de campo se cobra, é com esse pensamento aí", explicou

O atacante chegou a ser dúvida no começo da semana por conta de uma gripe que o tirou de alguns treinos. Rildo fez o teste para covid, que deu negativo, voltou a treinar com o elenco na tarde de quinta-feira (23) e se disse pronto para o jogo de sábado: "Eu fiquei alguns dias ruim, mas pude voltar bem. Estou me sentindo bem fisicamente e graças a Deus não deu não deu positivo. Estou à disposição do Guto".

Confira outros trechos da entrevista de Rildo

O trio de ataque ideal da torcida é formado por você, Davó e Rodallega, e ainda não desencantou. Depois de uma semana cheia de treinos, como está o entrosamento? Se sente confiante para quebrar o jejum contra o Novorizontino?

- É, esse entrosamento aí vai vim com os jogos, né? A gente sabe que não desencantou. A vontade é desencanar mesmo e fazer gols. E também tem outros jogadores que a gente vem se entrosando, como o Jacaré e o próprio Raí. É assim que a gente vai construindo nosso grupo.

Após duas derrotas consecutivas em casa, está na hora do Bahia retomar o caminho dos triunfos. Como fazer isso já neste sábado? Já que o Bahia estava com 100% de aproveitamento, o que fazer para retomar o bom futebol e o triunfo?

- É já entrar com o pensamento positivo, desde o começo do jogo, e procurar agredir o adversário porque a gente está dentro de casa. Vamos contar novamente com o nosso torcedor para ir com força total.