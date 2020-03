O estado do Rio de Janeiro tem o primeiro caso grave de um paciente com coronavírus. O homem de 60 anos está internado em um hospital particular, segundo informou o governador Wilson Witzel.

"O sistema respiratório [está] comprometido. [O paciente] já está entubado, gravíssimo", afirmou.

Não há informações sobre como o paciente adquiriu o vírus. Ele é o segundo caso grave de Covid-19 no país. O primeiro é uma mulher que está internada no Distrito Federal.