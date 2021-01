Rio de Janeiro vai começar vacinação no Cristo Redentor

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta segunda-feira (18) que a vacinação na cidade começará ainda hoje, com a primeira aplicação acontecendo em um ponto bastante simbólico: o Cristo Redentor.

As doses já saíram de São Paulo para o Rio, de caminhão. "A primeira dose da vacina será aplicada hoje às 17hs no Cristo Redentor", escreveu Paes no Twitter.

Todo estado do Rio tem direito a 487.520 unidades do primeiro lote de 6 milhões fornecido pelo Instituto Butantan, que ficou com 1,349 milhão para São Paulo.

O governo de São Paulo foi o primeiro a começar a vacinação, ainda ontem, logo após a Anvisa dar autorização para uso emergencial da Coronavac. O Ministério da Saúde tinha previsto começar a imunização em todo país na quarta (20), mas diante da situação, e da pressão de governantes, resolveu antecipar.

A Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e chegou ao Brasil em parceria com o Butantan. O imunizante tem eficácia de 50,38%, segundo a Anvisa.

A vacina da Astrazeneca com a Universidade de Oxford, que no Brasil tem parceria com a Fiocruz, também recebeu autorização, mas ainda não há nenhuam dose no país. Dois milhões de doses desse imunizante viriam da Índia, mas o país adiou a entrega para o Brasil - e segue sem data prevista.