Rio Grande do Norte confirma primeiro caso importado de coronavírus

O Rio Grande do Norte confirmou o primeiro caso importado de coronavírus. De acordo com as secretarias de saúde do Estado e de Natal, trata-se de uma mulher de 24 anos com histórico de viagem à Europa (França, Itália e Áustria).

De acordo com a Secretaria, a paciente segue as recomendações de isolamento e as análise laboratoriais foram realizadas pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará. Ainda conforme a pasta, a mulher começou a apresentar sintomas já em solo potiguar e procurou assistência médica.

Os órgãos de saúde reforçaram a importância de a população manter os hábitos de higiene que protegem contra o novo coronavírus e outras doenças.

As informações são do jornal O Povo