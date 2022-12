Rio transborda e moradores são resgatados em barcos em Maracás

As famílias da cidade de Maracás, no Centro-Sul da Bahia, tiveram uma noite de Natal difícil após o Rio Jacaré transbordar. A região tem sido uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que caem no estado.

Com o acumulado de chuvas, o nível do rio subiu muito e transbordando, alagando a região de Porto Alegre. Moradores tiveram que ser resgatados de barcos das suas casas.

Prefeitura compartilhou o resgate dos moradores durante a enchente

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Maracás)

Por causa da situação, a prefeitura da cidade cancelou o segundo dia de festejos natalinos que aconteceria nesse sábado (24). "É momento de prestar solidariedade e orações às famílias. A Prefeitura está prestando assistência aos atingidos pela enchente", diz um trecho do comunicado divulgado.

Para auxiliar os moradores afetados pela enchente, a prefeitura mudou a programação natalina e os personagens natalinos e a equipe de organização do Natal Iluminado estarão na Praça Rui Barbosa neste domingo (25) para arrecadar doações. A ação vai acontecer a partir das 15h, e a prefeitura pede que sejam doados colchões, cobertores, agasalhos, comida e outros itens.

Chuva na Bahia

Já são 1.710 desabrigados por conta das chuvas na Bahia. Segundo o novo boletim da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), deste sábado (24), até a situação atual, 90 municípios foram atingidos pelos fortes temporais e enchentes. O estado tem ainda 158.094 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre. O número total de atingidos chega a 174.074 pessoas. Desde o início das ocorrências, foram registrados sete feridos e uma morte.

Dos 90 municípios afetados, 68 decretaram situação de emergência. São eles: Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Arataca, Baixa Grande, Barra do Choça, Barro Preto, Belo Campo, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alves, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Ibirapuã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapicuru,Itaquara, Itarantim, Itororó, Jiquiriça, Jussari, Lafaiete Coutinho, Medeiros Neto,Mirante, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães, Piripá, Planalto e Jucuruçu.