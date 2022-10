Rio Vermelho e Parque dos Ventos podem ser palcos do Carnaval no ano que vem

O Carnaval de Salvador em 2023 tem potencial de se espalhar por outros locais da cidade como o Rio Vermelho e o Parque dos Ventos, na Boca do Rio, além de manter os circuitos tradicionais. Quem apresentou a novidade foi o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, nesta sexta-feira (14), na abertura da Expo Carnaval Brazil, no Centro de Convenções. Ainda segundo Edington, todas as atrações do verão na capital baiana devem ser divulgadas em 18 de novembro, em uma ação nacional.

“A gente tem espaços na cidade que provavelmente vão ser ativados também, como o Rio Vermelho; o espaço próximo à região da Praça Castro Alves; quem sabe, fazer alguma coisa no Parque dos Ventos [orla da Boca do Rio]”, disse o presidente da Saltur.

Inédita, a Expo Carnaval Brazil traz representantes das principais festas do calendário oficial do Carnaval e de folias fora de época. Isaac Edington compôs o painel ‘Carnaval pelo Brasil’, que abriu tanto a série ‘Carnaval Academy’, como o evento. Ele foi acompanhado por importantes nomes do Rio de Janeiro, Brasília, Pernambuco, São Paulo e Belo Horizonte. A série reúne, até este sábado (15), outras pessoas ligadas ao setor, para falar sobre temas diversos, como economia criativa, carnaval sustentável e inovação.

Primeiro painel reuniu representantes das principais cidades carnavalescas (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A feira conta, ainda, com os painéis ‘Rede Bahia’, com as cantoras Margareth Menezes e Daniela Mercury e os grupos Bloco Eva, Ilê Ayê e Araketu; além de espaços imersivos e intervenções musicais de artistas das maiores cidades carnavalescas.

“Tem gente que conhece o Carnaval do Rio, mas não conhece o Carnaval da Bahia. E aqui é uma maneira de você trocar um pouco essa experiência com quem faz o Carnaval”, afirmou Margareth Menezes.

De acordo com Bruno Portela, diretor de Operações da Zum Brazil Eventos, idealizadora e realizadora da Expo Carnaval Brazil, a feira surgiu a partir da percepção da existência de um distanciamento entre os agentes do Carnaval, na hora de tratar o negócio por detrás da festa.

“Diversos segmentos da economia têm seus eventos onde, juntos, falam de estratégias e de negócios. Faltava isso para o setor de entretenimento e, principalmente, para o mercado de carnaval”, acrescentou Bruno Portela.

Presente no evento, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) exaltou o papel de destaque de Salvador no cenário nacional e disse que a capital deve ter, no ano que vem, ‘o maior Carnaval de todos os tempos’.

“[O evento] não podia ser em outro lugar que não aqui em Salvador, para aperfeiçoar, trocar experiências e ideias e introduzir novos conceitos no Carnaval, afinal de contas, ele é fundamental para a nossa economia”, declarou o prefeito.

Ainda segundo Bruno Reis, a folia deve ser retomada com um investimento maior que o de antes da pandemia, cerca de R$ 1,5 bilhão, e gerar mais de 50 mil empregos diretos e indiretos ‘somente nessa indústria’. Quem, certamente, também sai ganhando com o retorno da folia momesca é o setor hoteleiro. Porém há uma pedra no meio do caminho até a avenida: o alto preço das passagens aéreas.

“Nesse período já era para estar com muito mais reservas nos hotéis. As pessoas vão vir, mas muitas estão esperando que as passagens aéreas baixem, porque o preço médio aumentou 150% para Salvador”, explicou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), Luciano Lopes.

Para conferir

A agenda completa da Expo Carnaval Brazil está disponível no site expocarnavalbrazil.com.br. Pela plataforma Sympla, além dos ingressos para a feira e as palestras, é possível comprar entradas para o show que acontece na Arena Abre Alas, neste sábado (15), às 19h, com Ivete Sangalo, Olodum e outras atrações. Os valores variam de R$ 50 a R$ 350 (inteira). Nessa sexta-feira (14), subiram ao palco Alceu Valença e as Timbaladies, com a participação de Carlinhos Brown.