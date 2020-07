Rio Vermelho ganha espaço cultural

Casa Rosa Salvador (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

O Rio Vermelho, em Salvador, acaba de ganhar mais um espaço cultural. Trata-se da Casa Rosa, que foi construída na primeira metade do século XX por Arthur Palácio para a realização de saraus e agora retoma sua missão original de abrigar arte e cultura. O local, que ainda não foi inaugurado por causa da pandemia do novo coronavírus, contará com um teatro, o Cambará; uma cafeteria e um espaço multiuso, localizado no andar superior do imóvel, que poderá abrigar ações como palestras, ensaios artísticos e aulas de dança. Em agosto ou setembro, a Casa Rosa planeja promover uma grande exposição virtual, com diversos artistas. O empreendimento também já está apostando nas redes sociais. Através de um perfil no Instagram, o @casarosasasalvador vem compartilhando informações. “Chegamos para ser um espaço cultural acessível e de múltiplas possibilidades. Aos poucos vamos revelando a Casa e nossa missão”, diz uma das postagens.

Home office de José Carlos Gomes (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Universo particular

O home office deixou de ser tendência e provou que sair do escritório é possível! Por isso, a partir de hoje, empresários baianos irão mostrar suas bancadas e contar como tem sido trabalhar em casa. Para começar, José Carlos Gomes, que durante anos comandou o restaurante mais luxuoso que já houve na Bahia, o Trapiche Adelaide, e que hoje está à frente de uma patrimonial.

“Com a pandemia, passei a fazer todas as reuniões via ZOOM ou WhatsApp. Acho que o ideal seria trabalhar 60% do tempo em home office e o restante em contato direto com as pessoas – é fundamental para uma empresa essa interação presencial: traz sinergia, compartilhamento e, principalmente, a troca da energia que não tem dispositivo que substitua”, acredita José Carlos. O ambiente, assim como a residência, saiu das pranchetas do arquiteto paulista Marcio Kogan.

Gol Linhas Aéreas ampliará rotas para a Bahia

A partir do dia 31 de agosto, a Gol Linhas Aéreas conectará Salvador a três cidades nordestinas - Maceió, Aracaju e Petrolina – e a quatro destinos do próprio estado: Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista e Barreiras. A operação dessas rotas será feita pela VoePass, parceira da Gol.

As vendas para esses voos começam um mês antes, no próximo dia 31, e os bilhetes serão comercializados exclusivamente pela Gol. Eles estarão disponíveis para compra no aplicativo, no site, nas lojas VoeGol e em agências de viagem.

Sob medida

Nascido em Barreiras, no interior da Bahia, o estilista Isaac Silva tem recorrido ao mantra “Acredite no seu axé” para minimizar os impactos da crise do novo coronavírus. Com a loja fechada, em São Paulo, ele vem direcionando as compras para o e-commerce, canal que recebe este mês a coleção-cápsula desenvolvida sob medida para quem está dentro de casa. Além disso, Isaac tem feito campanha, no Instagram, para incentivar doações de gás de cozinha e de cestas básicas para imigrantes e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tem, também, produzido máscaras para moradores de rua. “Vai passar. Tem que passar. Porque precisamos evoluir e sermos seres melhores para habitar esse mundo”, nos disse.

Sonho pessoal

A Villa San Luigi, projeto do casal Jessica Duarte e Gabriel Carvalho, na Pituba, segue nas obras finais para abertura em breve, com algumas de suas lojas já funcionando, como a Savana Floricultura.

Sonho pessoal de Jéssica, as flores vêm conquistando clientes durante a pandemia. "A gente esperava já estar com a vila aberta a essa altura, se não fosse a pandemia. Mas, decidi, pelo menos, dar início aos serviços da Savana e estou muito feliz com o retorno dos clientes. Flores são presentes simples, mas cheios de significados", nos contou Duarte.

Nova campanha da Marni (foto: Edgar Azevedo)

Tipo exportação

Tendo como mote o olhar do negro sobre o corpo negro, a nova campanha de verão 2021 da marca italiana Marni conta com cliques do fotógrafo Edgar Azevedo feitos em Salvador. “Retratar pessoas negras partiu de uma provocação interna. Não conseguia me ver de forma positiva em outras fotografias. A partir daí, eu entendi que falando de pretos, quem são e de onde vieram, eu também acabo falando sobre minhas raízes e sobre o que é bonito pra mim”, explica Edgar. O convite foi feito pelo diretor criativo Giovanni Bianco, que tem atuado para ampliar a voz e dar visibilidade a artistas negros na indústria criativa.

Giovana Póvoas (foto: Jimmy Andrade)

Arte online

A Escola Projeto Brodway, que tem como uma das idealizadoras a dançarina Giovana Póvoas, lançou um programa de desenvolvimento e treinamento artístico online cujo objetivo é proporcionar uma experiência de aprendizagem. O programa conta com conteúdos de música, teatro e dança, além de matérias teóricas nas áreas de história, análise e audiovisual, com a participação de professores renomados no cenário artístico brasileiro e internacional. “ Com a pandemia, nós continuamos nossas atividades com as aulas online e, ao longo deste tempo, vimos que a experiência tem sido positiva. Agora, com a Virtual Academy, podemos levar os conteúdos a Salvador e a todo o país”, destacou Giovana, que atualmente mora em Curitiba.

Retomada

Começará a ser desenhada a nova campanha publicitária para estimular a retomada do Turismo na Bahia. A criação, a pedido da Setur, ficará por conta da Engenho Novo.