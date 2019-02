Rio Vermelho terá atrações infantis e orquestras durante Carnaval; veja atrações

Famoso durante todo o ano por ser o bairro mais boêmio de Salvador, o tradicional Rio Vermelho entrará oficialmente na programação do Carnaval de Salvador neste ano. Para 2019, além dos Palhaços do Rio Vermelho, que já desfilaram no último sábado (16) em uma prévia da folia, o bairro terá atrações infantis e orquestras na sexta, sábado e domingo de Carnaval, 1º a 3 de março.

Foto: Divulgação

Na sexta-feira de Carnaval (1º), os pequenos vão se divertir com grupo Espaço Musical, a partir das 15h, no Largo da Mariquita. No sábado (2), a atração será Cadeira Debrin, que promete um show cheio de brincadeiras lúdicas no mesmo horário.

O domingo (3) é o dia mais esperado pelos baixinhos. A cantora e dançarina Lore Improta comandará o Show da Lore, com o seu sucesso "Aula de Dancinha".

CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO PARA O CARNAVAL 2019

Já as orquestras tocam no bairro a partir das 17h, também no Largo da Mariquita. Na sexta-feira (1º) as atrações são Orquestra Sérgio Benutti, Orquestra Afrosinfônica e Orquestra Paulo Primo. Sábado (2) quem toca é a Orquestra Zeca Freitas, a Orquestra Sérgio Benutti e a Orquestra Fred Dantas. Domingo (3) é dia de Orquestra Paulo Primo, Orquestra Fred Dantas e Orquestra Zeca Freitas.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, destacou que os serviços públicos estão "ainda mais aperfeiçoados durante o Carnaval". "Procuramos sempre reinventar a festa para garantir as novidades com mistura de ritmos e sons e opções para todas as idades e gostos”, disse.

Confira a programação completa:

Atrações infantis (a partir das 15h)

Sexta (1º): Espaço Musical

Sábado (2): Cadeira Debrin

Domingo (3): Show da Lore



Orquestras (a partir de 17h)

Sexta (1º): Orquestra Sérgio Benutti, Orquestra Afrosinfônica e Orquestra Paulo Primo

Sábado (2): Orquestra Zeca Freitas, a Orquestra Sérgio Benutti e a Orquestra Fred Dantas

Domingo (3): Orquestra Paulo Primo, Orquestra Fred Dantas e Orquestra Zeca Freitas

Bailinhos infantis nos bairros

Além da festa no Rio Vermelho, outros seis bairros receberão Bailinhos de Lazer, com bandas de fanfarra e distribuição de kits carnavalescos com espuma, confete, serpentina, colar havaiano, máscaras, mamãe sacode, apito, tinta para cabelo e bolinha de sabão.

Também serão instalados brinquedos como cama elástica, além de brincadeiras como futebol, vôlei, basquete, totó, oficina de pintura, dominó e baralho.

Os bairros participantes são Jardim das Margaridas, São Tomé de Paripe, Lapinha, Calabar, Pau da Lima e São Caetano.



Confira a programação completa para os bairros:

Quinta-feira de Carnaval (28):

Jardim das Margaridas (Rua das Bromélias Brancas, praça em frente à Associação de Moradores) – das 15h às 18h;



Sexta-feira de Carnaval (1º):

São Tomé de Paripe (Praça da Orla – em frente ao Bar de Mairi) – das 9h às 12h, e Jardim Nova Esperança (próximo ao fim de linha) – das 15h às 18h;



Sábado de Carnaval (2):

Lapinha (Largo da Lapinha) – das 9h às 12h, e Santo Antônio Além do Carmo (largo em frente à Igreja de Santo Antônio Além do Carmo), das 15h às 18h;



Domingo de Carnaval (3):

Calabar (Quadra de esportes na Rua Nova do Calabar) – das 9h às 12h, e Itaigara (Praça Ana Lúcia Magalhães) – das 15h às 18h;



Segunda-feira de Carnaval (3):

Dia 4/3 (segunda-feira): Pau da Lima (Praça Elísio Xavier Leal, Colinas de Pituaçu) – das 9h às 12h, e Cajazeiras X (Curva do Boi), das 15h às 18h;



Terça-feira de Carnaval (5):

São Caetano (Rua Manoel Fernandes, próximo à base policial) – das 9h às 12h, e Ribeira (Avenida Beira Mar, Praça Dodô e Osmar) – das 15h às 18h.