Rio Vermelho terá programação gratuita de Natal para todas as idades

O Largo da Mariquita ganhou decoração natalina e vai ser palco de concertos de Natal, com as orquestras Sérgio Benutti e Zeca Freitas, apresentações especiais dos corais Ecumênico da Bahia, sob a regência do maestro Angelo Rafael e Pentágono, sob a regência do maestro Carlos Veiga Filho, shows de Alexandre Leão e Claudia Cunha, além de programação infantil e feira de artesanato (Feira da Sé). Assim será o Natal Cultural do Rio Vermelho, com programação totalmente gratuita, que será realizado pelo Sesi, pela Sole Produções e Prefeitura Municipal de Salvador, com o patrocínio da Rede Mater Dei e da Prefeitura de Salvador.

A celebração começa com a inauguração da iluminação da fachada do casarão do Teatro Sesi Rio Vermelho, nesta quarta-feira (1), ao cair da noite. O Sesi realizou o concurso de Decoração Natalina da Fachada do Teatro Sesi Rio Vermelho com o objetivo de promover o espírito de celebração e contribuir para a retomada das atividades culturais do bairro do Rio Vermelho.

Com o mesmo espírito de dar força ao movimento de retomada da cidade na área cultural, o Natal Cultural do Rio Vermelho realiza sua programação artística nos dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro, voltada para as famílias e público de todas as idades (confira a programação completa no final do texto). Durante as apresentações artísticas serão disponibilizadas cadeiras para o público.

Luzes de Natal

O Teatro Sesi Rio Vermelho inaugura a iluminação natalina da fachada do seu casarão nesta quarta-feira (1), ao cair da noite. O Sesi realizou um concurso de Decoração Natalina da Fachada do Teatro Sesi Rio Vermelho com os objetivos de promover o espírito de celebração, apoiar os artistas locais e contribuir para a retomada das atividades culturais do bairro do Rio Vermelho. A vencedora foi Patrícia Brasil Chaves, que é formada em Comunicação e Design, com larga experiência em Produção Cultural, contemplada com um prêmio de R$ 5 mil.

Do concurso puderam participar artistas visuais, decoradores, cenógrafos e estudantes de arte, já que o edital do SESI estimulou a participação da comunidade artística, podendo revelar novos talentos. Esta é a primeira vez que o Teatro SESI realiza o concurso de decoração. Em 2019, o Teatro aderiu à ação do Concurso de Fachadas do Bairro do Rio Vermelho, promovida pela associação de moradores do bairro. O Concurso de Decoração Natalina é um desdobramento desta ação.

“Com a realização do concurso, o Teatro SESI quer também dar uma contribuição para a cidade e ao mesmo tempo, ampliar a participação com a realização de um concurso, que é uma forma mais democrática de selecionar o artista”, explica Catarina Laborda, uma das organizadoras do concurso.

Confira a programação:

9/12 – quinta-feira – Largo da Mariquita

14h às 20h - Feira da Sé

18h - Coral Ecumênico da Bahia – Regência Maestro Angelo Rafael

19h30 - Natal Orquestrado - Concerto de Natal com a Orquestra Sergio Benutti

10/12 – sexta-feira – Largo da Mariquita

14h às 20h - Feira da Sé

18h - Coral Ecumênico da Bahia – Regência Maestro Angelo Rafael

19h30 - Natal Orquestrado - Concerto de Natal com a Orquestra Zeca Freitas

11/12 – sábado – Largo da Mariquita

14h às 20h - Feira da Sé

18h - Coral Pentágono – Regência Maestro Carlos Veiga Filho

19h30 - Show de Claudia Cunha– especial de Natal

12/12 – domingo - Largo da Mariquita

14h às 20h - Feira da Sé

18h - Coral Pentágono – Regência Maestro Carlos Veiga Filho

19h30 - Show de Alexandre Leão