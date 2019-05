Rio Vermelho terá unidade do Espetto Carioca a partir do dia 29

(Foto: Divulgação)

O Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, inaugura na próxima quarta-feira (29) sua primeira loja no Nordeste. Com mais de 30 unidades em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Espirito Santo, a franquia ficará no Rio Vermelho (Rua da Fonte do Boi, 32).

Com investimento de R$ 1,3 milhão, a loja terá dois andares, com área total de 265,43m². O espaço contará com 32 funcionários para atender as 40 mesas dispostas no ambiente. Os empresários esperam atender de 150 a 170 pessoas por dia.

O cardápio do Espetto Carioca apresenta mais de 50 opções de espetos que variam entre tradicionais, premium, passando por sabores vegetarianos, veganos e doces.

(Fotos de Divulgação)

(Fotos de Divulgação)

Para Leandro Souza, sócio-fundador da marca, o Nordeste é uma região com grande potencial de mercado e Salvador é a porta de entrada desse mercado. "Estudamos a entrada do Espetto no Nordeste há três anos e em paralelo fomos estruturando o suporte aos franqueados para o Nordeste. Isso tudo nos gera uma ótima expectativa de entrada, nossa aposta é grande, não apenas em Salvador, mas em toda a região nordestina".

O restaurante terá um evento segunda-feira (27) para amigos e familiares dos franqueados; terça-feira (28) será o dia de artistas e personalidade locais convidadas conhecerem o espaço e na quarta-feira (29) será aberto ao público.



Serviço

O quê: Franquia da Espetto Carioca

Endereço: Rua da Fonte do Boi, 32 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-360

Data de abertura: 29/05/2019

Funcionamento: