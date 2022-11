Risco de desabamento de imóvel em Pau Miúdo obriga vizinhos a deixarem casas

Um imóvel no Pau Miúdo está causando dor de cabeça a todos os vizinhos a sua volta. O prédio de cinco andares está completamente infiltrado ao ponto de sua estrutura estar cedendo. Cinco famílias na rua abaixo do imóvel já tiveram que deixar suas casas pelo risco do desabamento.

De acordo com Jane Oliveira, que mora à frente da estrutura, faz dias que os vizinhos ouvem estalos no local. O dono, ela conta, deixou o próprio prédio há 8 dias, sem avisar aos vizinhos, ou a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

"O prédio está totalmente infiltrado, e molhando, inclusive, as casas da rua atrás, que ficam embaixo do prédio. As famílias já tiveram que abandonar suas casas por conta disso, e ele não chegou a comunicar a ninguém, só saiu e deixou tudo aí. O pessoal só percebeu o risco porque ouviram os estalos", relata Jane.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistorias no local. A inspeção da Codesal, feita conjuntamente com a Sedur, identificou construção de cinco pavimentos, desabitada, que apresentava rachaduras de grande abertura. Não foi possível realizar a vistoria interna devido à ausência do proprietário, mas o imóvel foi interditado.

O proprietário será notificado pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).