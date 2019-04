O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse nesta quinta-feira, 25, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, ao lado presidente Jair Bolsonaro, que "está totalmente afastado" o risco de não ter provas do Enem este ano.



Weintraub afirmou ainda que "questões muito ideológicas e polêmicas" como as do ano passado não vão acontecer.



"Eu falo para os estudantes. Estudem e estudem para valer, mas coisas sem direcionamento ideológico, como acontecia no passado", disse.