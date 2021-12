Rivais no BBB, Rafa Kalimann, Flay e Boca Rosa fazem as pazes

Dois anos depois de discutirem dentro da casa do BBB 20 e se tornarem inimigas, Flayslane, Rafa Kalimann e Bianca Andrade, a Boca Rosa, fizeram as pazes.

As ex-sisters curtiram a festa do pijama da influenciadora Vírgina Fonseca, nesta terça-feira (21), e beberam, dançaram e se abraçaram. Nas imagens da festa, as três aparecem se divertindo muito.

Rafa e Bianca já entraram no programa com rixa de fora da casa. Já Rafa e Flay tiveram uma briga feia dentro do reality.

Ex-sisters curtiram festa de influencer (Foto: Reprodução)

“Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Em todos seus: jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas e extremamente soberba”, disse Rafa a Flay durante a briga.

Muita coisa rolou desde o fim do BBB. Rafa Kalimann estreou programa no Multishow e voltou de uma temporada em Nova York, Flay engatou a carreira musical, e Boca Rosa virou mamãe.