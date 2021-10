Rivais pontuam e fechamento da rodada mantém Vitória em situação crítica na Série B

Poderia ter sido pior, é verdade, mas o fechamento da rodada não ajudou muito o Vitória na tabela de classificação da Série B do Brasileiro. Apesar do triunfo diante do Sampaio Corrêa, o rubro-negro viu adversários diretos na luta contra o rebaixamento pontuarem e isso manteve o risco de queda à terceira divisão nacional alto: 85.6%.

O cálculo é do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda as probabilidades do futebol brasileiro. O Vitória é o 18º colocado, com 29 pontos, cinco a menos que a Ponte Preta, primeiro time fora do grupo de degola. A derrota de sábado (16) da Macaca para o Náutico, por 3x2, no Moisés Lucarelli, foi o único resultado que ajudou o clube baiano.

Primeiro time dentro do Z4, o Londrina agora tem 31 pontos, pois conseguiu empatar com o Operário, que ocupa a 15ª posição e tem 35, dentro do estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O Brusque, que antes era o porteiro da zona, bateu o Remo por 3x1, somou 35 pontos s subiu para o 14º lugar.

Na cola do Vitória, o vice-lanterna Confiança confirmou a reação no campeonato ao vencer o segundo jogo consecutivo: 3x1 contra o Avaí. O time sergipano agora tem 28 pontos, apenas um a menos que o Leão.

Adversário do Vitória da próxima rodada da Série B, o lanterna Brasil de Pelotas, praticamente já rebaixado, empatou com o Vila Nova em 2x2 e chegou a 20 pontos. A partida contra a equipe gaúcha será no sábado (23), às 16h30, no Barradão. Antes, o rubro-negro vira a chave para se concentrar em outra competição. Na terça-feira (19), às 21h30, o Leao encara o Itabaiana, no Barradão, em duelo único válido pela pré-Copa do Nordeste.

O time comandado por Wagner Lopes precisa passar pelo Itabaiana pra seguir na batalha por uma vaga no regional do ano que vem. É que como não chegou sequer às semifinais do Campeonato Baiano nesta temporada, o rubro-negro não assegurou presença no Nordestão. Se passar pelo Itabaiana, o Vitória precisará bater mais um adversário, ainda não definido, para se garantir na edição de 2022 da competição.

O elenco do Vitória finalizará os preparativos para o jogo contra o Itabaiana na segunda-feira (18). A tendência é que o técnico Wagner Lopes mantenha a escalação do time que venceu o Sampaio Corrêa, mas ele também pode optar pelo retorno do volante Fernando Neto, que está recuperado de contusão e treinando normalmente com o grupo.

Já o volante Pablo Siles segue fora. Negociado junto ao Athletico-PR, ele ainda está machucado e precisou viajar ao Uruguai para resolver questões pessoais.