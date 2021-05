RMS terá mudança no toque de recolher e proibição de bebidas alcóolicas

As novas medidas restritivas para Salvador e Região Metropolitana foram definidas em uma reunião entre o governador Rui Costa e os prefeitos das cidades do eixo, na manhã deste sábado (22). A primeira mudança será no horário do toque de recolher, que será antecipado para as 20h e segue até as 5h do dia seguinte às sextas, sábados e domingos.

De segunda a quinta, o horário permanece das 22h até as 5h do dia seguinte. A proibição da venda de bebidas alcóolicas será retomada aos fins de semana. As mudanças foram divulgadas pela prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, em entrevista à TV Bahia.

A Prefeitura de Salvador informou que a medida é válida inicialmente por sete dias. Ainda segundo a Prefeitura, a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital baiana está em 80% neste sábado.